Ник Кирьос получит призовые за первый раунд, вместо заменившего его Ноа Рубина

Американский теннисист Ноа Рубин, заменивший австралийца Ника Кирьоса в основной сетке турнира в Уинстон-Сейлеме (США) в качестве лаки-лузера, отреагировал на то, что не получит призовых за матч первого круга.
«Отстой, не правда ли?», — написал Рубин в своём «твиттере».
Ник Кирьос, снявшийся с турнира из-за травмы левого колена, в первом круге должен был сыграть с британцем Энди Марреем, получившим уайлд-кард от организаторов. Вместо Кирьоса на встречу вышел Ноа Рубин и проиграл со счётом 2:6, 0:6.
По правилам призовые за этот матч достанутся Кирьосу. Рубин же получит только деньги за финальный круг квалификации (который он проиграл французу Лукасу Пуилю со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 2:6). В случае победы над Марреем он мог бы получить призовые и за последующие круги основной сетки.
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