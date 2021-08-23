Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос получит призовые за первый раунд, вместо заменившего его Ноа Рубина

Ник Кирьос получит призовые за первый раунд, вместо заменившего его Ноа Рубина
Комментарии

Американский теннисист Ноа Рубин, заменивший австралийца Ника Кирьоса в основной сетке турнира в Уинстон-Сейлеме (США) в качестве лаки-лузера, отреагировал на то, что не получит призовых за матч первого круга.

«Отстой, не правда ли?», — написал Рубин в своём «твиттере».

Ник Кирьос, снявшийся с турнира из-за травмы левого колена, в первом круге должен был сыграть с британцем Энди Марреем, получившим уайлд-кард от организаторов. Вместо Кирьоса на встречу вышел Ноа Рубин и проиграл со счётом 2:6, 0:6.

По правилам призовые за этот матч достанутся Кирьосу. Рубин же получит только деньги за финальный круг квалификации (который он проиграл французу Лукасу Пуилю со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 2:6). В случае победы над Марреем он мог бы получить призовые и за последующие круги основной сетки.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 03:00 МСК
Ноа Рубин
306
США
Ноа Рубин
Н. Рубин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Энди Маррей
114
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Новость по теме
Ник Кирьос — о снятии с турнира в Уинстон-Сейлеме: риск не стоил того, чтобы играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021