Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку в Чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной на сайте WTA, и стала 11-й.

Другая россиянка Дарья Касаткина опустилась на 16-е место, потеряв две позиции. Вероника Кудерметова также опустилась на две строчки, теперь она 19-я. Белорусская теннисистка Арина Соболенко опустилась на третью строчку, а чешка Барбора Крейчикова стала второй.

Чемпионская гонка WTA от 23 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6281 очко,

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3968,

3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 3889,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 3542,

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) – 2681,

6 (6). Наоми Осака (Япония) – 2641,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2431,

8 (8). Онс Жабер (Тунис) – 2305,

9 (10). Кори Гауфф (США) –2255,

10 (13). Джессика Пегула (США) – 2102,

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2089,

… 16 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 1902,

… 19 (17). Вероника Кудерметова (Россия) – 1776,

… 34 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 1134,

… 36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1053,

… 58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 629,

59 (59). Вера Звонарёва (Россия) — 621,

…90 (90). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398,

91 (91). Светлана Кузнецова (Россия) — 393.

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