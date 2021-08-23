Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку в Чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной на сайте WTA, и стала 11-й.
Другая россиянка Дарья Касаткина опустилась на 16-е место, потеряв две позиции. Вероника Кудерметова также опустилась на две строчки, теперь она 19-я. Белорусская теннисистка Арина Соболенко опустилась на третью строчку, а чешка Барбора Крейчикова стала второй.
Чемпионская гонка WTA от 23 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6281 очко,
2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3968,
3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 3889,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 3542,
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) – 2681,
6 (6). Наоми Осака (Япония) – 2641,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2431,
8 (8). Онс Жабер (Тунис) – 2305,
9 (10). Кори Гауфф (США) –2255,
10 (13). Джессика Пегула (США) – 2102,
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2089,
… 16 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 1902,
… 19 (17). Вероника Кудерметова (Россия) – 1776,
… 34 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 1134,
… 36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1053,
… 58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 629,
59 (59). Вера Звонарёва (Россия) — 621,
…90 (90). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398,
91 (91). Светлана Кузнецова (Россия) — 393.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
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