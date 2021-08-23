Даниил Медведев сохранил вторую позицию в обновлённом рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 23 августа вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую позицию. Представитель Германии Александр Зверев, победивший на турнире в Цинциннати (США), опередил испанца Рафаэля Надаля и стал четвёртым. Андрей Рублёв по-прежнему седьмой. Аслан Карацев поднялся на одну позицию вверх, Карен Хачанов — на две.
Рейтинг АТР. 23 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9980.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 8240.
5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6995.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6400.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4125.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3580.
...24 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2224.
...28 (30). Карен Хачанов (Россия) — 2010.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
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