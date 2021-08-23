Тайхман прокомментировала поражение от Барти в финале турнира в Цинциннати

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати от австралийки Эшли Барти.



«Я подавала не очень хорошо. Это единственное, что заставило меня думать: «Ладно, а что, если бы я подавала в этом матче лучше, как на этой неделе, и доставила бы Барти больше проблем?» Но Эшли действительно целостный игрок, хороша во всех компонентах. Она исключительная, номер один. Я действительно должна это сказать», — приводит слова Тайхман "твиттер" WTA.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Для австралийки титул в Цинциннати стал 13-м под эгидой WTA. Призовой фонд соревнований составил $ 2 114 989. Всего участие в турнире приняли 56 спортсменок.





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