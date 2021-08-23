Тайхман прокомментировала поражение от Барти в финале турнира в Цинциннати
Поделиться
Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати от австралийки Эшли Барти.
«Я подавала не очень хорошо. Это единственное, что заставило меня думать: «Ладно, а что, если бы я подавала в этом матче лучше, как на этой неделе, и доставила бы Барти больше проблем?» Но Эшли действительно целостный игрок, хороша во всех компонентах. Она исключительная, номер один. Я действительно должна это сказать», — приводит слова Тайхман "твиттер" WTA.
Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Для австралийки титул в Цинциннати стал 13-м под эгидой WTA. Призовой фонд соревнований составил $ 2 114 989. Всего участие в турнире приняли 56 спортсменок.
Новость по темеЭшли Барти выиграла турнир в Цинциннати
Комментарии
- 23 августа 2021
-
13:14
-
12:28
-
12:01
-
11:27
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:46
-
06:20
-
00:40
- 22 августа 2021
-
22:30
-
22:23
-
21:32
-
21:13
-
20:41
-
16:42
-
16:12
-
15:25
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
12:43
-
12:35
-
12:31
-
12:07
-
11:32
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:20
-
10:03
-
10:02
Партнерский контент