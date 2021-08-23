Эшли Барти: я устала, но благодарна, что всё ещё могу выходить на корт

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала, что помогает ей оставаться психологически и морально свежей на протяжении всего сезона.
«Сегодня 159-й день тура. Я могу сказать, что я устала, но я также чрезвычайно благодарна за то, что я всё ещё могу выходить на корт и делать то, что я люблю. На этой неделе у нас было то, что кажется таким простым, но мы узнали, что в современном мире это больше не воспринимается как данность — зрители на трибунах. Одним из настоящих стимуляторов энергии для меня на этой неделе было видеть маленьких детей и их улыбки на лицах, когда мы тренировались.
В первый день нашей тренировки был один ребёнок, он сидел за кортом, повернулся к своему отцу и сказал: «О, мне нравится смотреть, как играет Эш, удивительно, как она бьёт по мячу». И я подумала: «О, это довольно круто». Это здорово слышать от маленького ребёнка, который пришёл на турнир, который любит теннис, который, вероятно, ждал с нетерпением этот турнир в течение двух лет. Быть здесь и ощущать эту энергию было просто потрясающе. Мы здесь делаем то, что любим, и это всё, что имеет значение. Иди на корт и развлекайся. Помните, что здесь есть дети, которые веселятся вместе с вами. Это то, что действительно приободряет меня", — приводит слова Барти WTA.
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