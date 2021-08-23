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Доминик Тим: Джокович не упустит шанс выиграть US Open

Доминик Тим: Джокович не упустит шанс выиграть US Open
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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением, сможет ли представитель Сербии Новак Джокович выиграть Открытый чемпионат США.

«Думаю, что Джокович сделает это, потому что у него такая невероятная воля и потому что это шанс века собрать «Большой шлем». Думаю, он не упустит свой шанс», — приводит слова Доминика Тennis Нead.

Новак Джокович уже победил на первых трёх «Больших шлемах» сезона — Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. Но не смог собрать «Золотой шлем», потерпев поражение от представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Теперь 34-летний спортсмен отправится в Нью-Йорк без участия в подготовительных соревнованиях.

Действующий чемпион US Open Доминик Тим не сможет защитить титул в этом году из-за травмы.

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