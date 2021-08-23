На US Open — 2021 сократили призовые, начиная с полуфиналов. Общий фонд стал рекордным

Организаторы US Open — 2021 поделились подробностями касательно призового фонда грядущего турнира. Сообщается, что общий призовой фонд соревнований составит $ 57,5 млн, что является историческим рекордом.
При этом теннисисты, прошедшие в полуфиналы в одиночном разряде, получат меньше призовых, нежели в 2020 году. Полуфиналисты US Open — 2020 получили $ 800 тыс., в то время как будущие полуфиналисты турнира получат $ 675 тыс. Та же тенденция наблюдается и у финалистов, и у победителей.
|Стадия
|Призовые в 2021 году ($)
|Призовые в 2020 году ($)
|1-й круг
|75 тыс.
|61 тыс.
|2-й круг
|115 тыс.
|100 тыс.
|3-й круг
|180 тыс.
|163 тыс.
|4-й круг
|265 тыс.
|250 тыс.
|1/4 финала
|425 тыс.
|425 тыс.
|1/2 финала
|675 тыс.
|800 тыс.
|Финал
|1,25 млн
|1,5 тыс.
|Титул
|2,5 млн
|3 млн
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году, US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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