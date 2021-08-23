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На US Open — 2021 сократили призовые, начиная с полуфиналов. Общий фонд стал рекордным

На US Open — 2021 сократили призовые, начиная с полуфиналов. Общий фонд стал рекордным
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Организаторы US Open — 2021 поделились подробностями касательно призового фонда грядущего турнира. Сообщается, что общий призовой фонд соревнований составит $ 57,5 млн, что является историческим рекордом.

При этом теннисисты, прошедшие в полуфиналы в одиночном разряде, получат меньше призовых, нежели в 2020 году. Полуфиналисты US Open — 2020 получили $ 800 тыс., в то время как будущие полуфиналисты турнира получат $ 675 тыс. Та же тенденция наблюдается и у финалистов, и у победителей.

СтадияПризовые в 2021 году ($)Призовые в 2020 году ($)
1-й круг75 тыс.61 тыс.
2-й круг115 тыс.100 тыс.
3-й круг180 тыс.163 тыс.
4-й круг265 тыс.250 тыс.
1/4 финала425 тыс.425 тыс.
1/2 финала675 тыс.800 тыс.
Финал1,25 млн1,5 тыс.
Титул2,5 млн3 млн

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году, US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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