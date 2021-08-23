На US Open — 2021 сократили призовые, начиная с полуфиналов. Общий фонд стал рекордным

Организаторы US Open — 2021 поделились подробностями касательно призового фонда грядущего турнира. Сообщается, что общий призовой фонд соревнований составит $ 57,5 млн, что является историческим рекордом.

При этом теннисисты, прошедшие в полуфиналы в одиночном разряде, получат меньше призовых, нежели в 2020 году. Полуфиналисты US Open — 2020 получили $ 800 тыс., в то время как будущие полуфиналисты турнира получат $ 675 тыс. Та же тенденция наблюдается и у финалистов, и у победителей.

Стадия Призовые в 2021 году ($) Призовые в 2020 году ($) 1-й круг 75 тыс. 61 тыс. 2-й круг 115 тыс. 100 тыс. 3-й круг 180 тыс. 163 тыс. 4-й круг 265 тыс. 250 тыс. 1/4 финала 425 тыс. 425 тыс. 1/2 финала 675 тыс. 800 тыс. Финал 1,25 млн 1,5 тыс. Титул 2,5 млн 3 млн

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году, US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.