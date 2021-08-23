В квалификации US Open — 2021 сыграет лишь один россиянин

Организаторы Открытого чемпионата США — 2021 опубликовали сетку квалификационного раунда в мужском одиночном разряде. В ней сыграет лишь один россиянин — Евгений Донской. Он посеян под 30-м номером и в первом круге сыграет с представителем Индии Рамкумаром Раманатаном.

В квалификации US Open — 2021 также поборется украинец Сергей Стаховский, в первом круге ему предстоит встретиться с Зейном Ханом из США.

Отметим, что за выход во второй раунд квалификации US Open теннисисты получат $ 18 тыс.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году, US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.