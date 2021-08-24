Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик: у Циципаса и его отца уже сложилась определённая репутация касательно подсказок

Роддик: у Циципаса и его отца уже сложилась определённая репутация касательно подсказок
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик высказался об инциденте в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Цинциннати (США), где немец Александр Зверев обвинил грека Стефаноса Циципаса в жульничестве.

«Ко всем должно быть одинаковое отношение. Мы часто обсуждаем поступки Наоми Осаки или критикуем Ника Кирьоса. Почему Зверева не спросили о его обвинениях? Есть ощущение, что с ним не обсуждают ряд тем. А мне бы хотелось, чтобы его спросили об обвинениях и некоторых других вещах, которые по какой-то причине не обсуждаются.

Если ты высказываешь какие-то обвинения, то должен быть готов их обосновать. Нет ничего плохого в том, что у него есть мнение. Возможно, у меня тоже возникли бы подозрения, потому что у Стефаноса и его отца уже сложилась определённая репутация касательно тренерских подсказок. У Зверева самого есть история, где он оскорблял собственного отца, это факт. По поводу того момента — когда Зверев обвинял Циципаса на камеру, отец Циципаса буквально что-то печатал. Самое главное в этой истории то, что, когда Циципас вернулся с перерыва, он полностью поменял свою тактику. Но хотелось бы услышать мысли Зверева на этот счёт», — приводит слова Роддика We love tennis.

Новость по теме
Зверев обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва
Новость по теме
Стефанос Циципас ответил на обвинения Александра Зверева в жульничестве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021