Определился соперник Веры Звонарёвой по второму кругу турнира в Кливленде
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Представительница Испании Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира испанка разгромила представительницу США Алексу Глатч.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо не сделала ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Во втором круге испанка встретится с бывшей второй ракеткой мира, россиянкой Верой Звонарёвой, которая в своем матче первого круга обыграла представительницу Норвегии Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 6:2.
Призовой фонд турнира в Кливленде составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.
Кливленд. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 23:10 МСК
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Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
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Алекса Глатч
А. Глатч
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