Определился соперник Веры Звонарёвой по второму кругу турнира в Кливленде

Представительница Испании Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира испанка разгромила представительницу США Алексу Глатч.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо не сделала ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге испанка встретится с бывшей второй ракеткой мира, россиянкой Верой Звонарёвой, которая в своем матче первого круга обыграла представительницу Норвегии Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.