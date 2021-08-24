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Определился соперник Веры Звонарёвой по второму кругу турнира в Кливленде

Определился соперник Веры Звонарёвой по второму кругу турнира в Кливленде
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Представительница Испании Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира испанка разгромила представительницу США Алексу Глатч.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо не сделала ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге испанка встретится с бывшей второй ракеткой мира, россиянкой Верой Звонарёвой, которая в своем матче первого круга обыграла представительницу Норвегии Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.

Кливленд. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 23:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
43
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Алекса Глатч
297
США
Алекса Глатч
А. Глатч
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