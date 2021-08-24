Элина Свитолина на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Чикаго

Шестая ракетка мира, теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в Чикаго. В матче первого круга украинка встретилась с представительницей Франции Кларой Бюрель.
При счёте 5:7, 6:1, 2:0 в пользу Свитолины француженка отказалась от дальнейшей борьбы. К моменту окончания матча соперницы провели на корте 1 час 31 минуту. За это время украинка сделал 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. В активе француженки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Свитолина сыграет с ещё одной француженкой Фионой Ферро, которая в своём матче первого круга обыграла представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади.
Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 235 тыс.
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