Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Чикаго
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Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Чикаго. На старте турнира она уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 2:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время американка сделал 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Шувэй одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Шувэй сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая в своём матче первого круга обыграла румынку Симону Кырстю.
Ранее во второй круг турнира прошла украинка Элина Свитолина.
Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 235 тыс.
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