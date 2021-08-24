Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Чикаго

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Чикаго. На старте турнира она уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время американка сделал 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Шувэй одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Шувэй сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая в своём матче первого круга обыграла румынку Симону Кырстю.

Ранее во второй круг турнира прошла украинка Элина Свитолина.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 235 тыс.