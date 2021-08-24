Циципас: не стремлюсь выиграть каждый турнир. Моя главная цель — регулярно набирать очки

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что для него значит войти в тройку лучших игроков в мировом рейтинге. Сейчас грек с русскими корнями занимает третью строчку.

«Номер три в мировом рейтинге — это позиция, которая имеет большое значение. Быть в тройке сильнейших — великолепное чувство. Это определённая награда за те усилия, которые ты прикладываешь изо дня в день, а также отличный импульс для того, чтобы продолжать работать в том же духе и стремиться подняться ещё выше, но моя первоначальная цель на этот год уже выполнена — я в тройке.

Теперь второй этап этой цели — остаться там, после чего следующим шагом станет завоевание статуса первой ракетки мира.



Я уже говорил, что не стремлюсь к титулам. Не стремлюсь выиграть каждый из них. Я хочу регулярно доходить до тех стадий турнира, которые позволят мне набрать много очков», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.