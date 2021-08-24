Грег Руседски: Джокович хочет положить конец всем спорам о величайшем в истории

Бывший канадский и британский теннисист Грег Руседски поделился мнением о первой ракетке мира, сербе Новаке Джоковиче.

«Думаю, что Новак завоюет 25 титулов и станет абсолютным рекордсменом турниров «Большого шлема» в мужском и женском турах.



Хотя споры о величайшем в истории будут продолжаться всегда, ему не придётся отвечать на вопросы, если он наберёт титулов больше, чем Федерер и Надаль. Трудно спорить против парня, который выиграл 25 турниров и собрал календарный «Шлем».

Зная, как он работает над собой, уверен, Джокович сделает всё, чтобы побить все рекорды, но предстоящий US Open станет очень непростым для него. Да, нет ни Федерера, ни Надаля, но Медведев, Циципас и Зверев сейчас в отличной форме. Ему будет очень сложно играть с ними», — приводит слова Руседски Tennis Head.