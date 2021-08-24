Андрей Рублёв: молодое поколение сейчас вытесняет старшее, это нормальный процесс

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением по поводу разговоров о появлении новой «Большой четвёрки».
«Поколения меняются, и уже почти на всех «Шлемах», на всех крупных турнирах обязательно есть в полуфиналах молодые игроки. Либо все, либо двое. Даже если взять «Большие шлемы». В финале Australian Open был Даня, на «Ролан Гаррос» — Циципас, на Уимблдоне – Берреттини.
Если взять «Мастерсы», то в Майами в полуфинале были трое молодых и один из прежнего поколения – Баутиста-Агут, в Мадриде – только Доминик Тим был не из нового поколения. И то его иногда к нам относят. Единственное, это Рим, где был финал Надаль – Джокович, но там тоже было двое молодых в полуфиналах. Поэтому, мне кажется, это уже что-то нормальное, все уже привыкают. Даже если брать финальную восьмёрку, то три последних года её выигрывали Зверев, Циципас и Даня. Так что мне кажется, это нормально, что поколения меняются», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 24 августа 2021
-
12:05
-
11:50
-
10:53
-
03:59
-
02:05
-
01:37
-
00:55
-
00:25
-
00:03
- 23 августа 2021
-
22:47
-
22:16
-
22:00
-
19:48
-
18:41
-
18:36
-
16:34
-
14:21
-
13:50
-
13:14
-
12:28
-
12:01
-
11:27
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:46
-
06:20
-
00:40
- 22 августа 2021
-
22:30
-
22:23
-
21:32
-
21:13
-
20:41
-
16:42