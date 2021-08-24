Андрей Рублёв: молодое поколение сейчас вытесняет старшее, это нормальный процесс

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением по поводу разговоров о появлении новой «Большой четвёрки».

«Поколения меняются, и уже почти на всех «Шлемах», на всех крупных турнирах обязательно есть в полуфиналах молодые игроки. Либо все, либо двое. Даже если взять «Большие шлемы». В финале Australian Open был Даня, на «Ролан Гаррос» — Циципас, на Уимблдоне – Берреттини.

Если взять «Мастерсы», то в Майами в полуфинале были трое молодых и один из прежнего поколения – Баутиста-Агут, в Мадриде – только Доминик Тим был не из нового поколения. И то его иногда к нам относят. Единственное, это Рим, где был финал Надаль – Джокович, но там тоже было двое молодых в полуфиналах. Поэтому, мне кажется, это уже что-то нормальное, все уже привыкают. Даже если брать финальную восьмёрку, то три последних года её выигрывали Зверев, Циципас и Даня. Так что мне кажется, это нормально, что поколения меняются», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».