Андрей Рублёв назвал ключевой момент в матче с Даниилом Медведевым в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о переломном моменте в победном матче с Даниилом Медведевым на турнире в Цинциннати.

«Я бы назвал ключевым гейм при 4:3 во втором сете, когда я почувствовал, что вот-вот есть шанс брейкануть. Я чувствовал, что уже и усталость у него стала сказываться и его тоже подзажало, потому что это брейк-пойнт, это 4:3, это волнение, это давление, это нормально. И я понимал, что вот момент. И сейчас, либо если он выиграет, то его это, возможно, окрылит и отпустит, либо если я выиграю, то, наоборот, его это чуть-чуть отправит вниз, а меня — окрылит. И в итоге получилось всё-таки выиграть этот тяжёлый гейм на 4:3.

Дальше всё, получилось выиграть весь сет, и я уже почувствовал, что у меня чуть ли не в каждом гейме есть шанс, потому что Даня стал играть по-другому – больше рисковать, чаще бить намного сильнее, играть намного активнее… И мне это было комфортнее, потому что я почувствовал, что он хочет побыстрее закончить розыгрыш. И из-за этого у него пошло намного больше ошибок.

После игры, кажется, сказал что-то типа: «Прости, Дань, пожалуйста! Не расстраивайся. Спасибо большое за матч». А Даня мне сказал тоже что-то вроде: «Рубль, поздравляю. Ты красавчик!» Не успел ещё с ним поговорить после этого, так как больше потом не встречались», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».