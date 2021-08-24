Рублёв — о поражении Звереву: сказалось безумное желание выиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что помешало ему победить в финальной встрече турнира в Цинциннати с Александром Зверевым.

«Мне кажется, сказалось безумное желание выиграть: «Надо. Есть шанс. Хочу!» Настрой такой, что ничего другого не хочу знать и слышать, кроме как выиграть. И безусловно, когда начинаешь проигрывать с брейком Саше, — это очень большое преимущество. То есть когда такой игрок, как Саша, который подаёт со скоростью 220 км в час с большим процентом 1-й подачи и ещё при этом на задней линии очень хорошо играет, и ты начинаешь сразу проигрывать, то он получает сразу очень большое преимущество. И это его окрыляет, а в моём случае создаёт ещё больше давления: что вот я опять начинаю матч и оказываюсь в проигрышной ситуации. Его и так тяжело брейкануть, а когда ещё сам с брейком проигрываешь, то это ещё тяжелее.

Если бы игра шла ровная и был бы один брейк, то в ключевой момент давление бы сказалось. Как во втором сете при 5:2, даже с двумя брейками, всё равно сказалось давление, его чуть-чуть зажало, он сразу не подал первые подачи, сразу сделал какие-то ошибки, двойную сделал. И если бы было в этот момент 3:3 или 4:4, то были бы какие-то шансы, а так, когда с таким игроком сразу начинаешь проигрывать что в первом сете, что во втором с брейками, то это уже слишком», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».