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Доминик Тим: Джокович не упустит свой шанс на US Open

Доминик Тим: Джокович не упустит свой шанс на US Open
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Австрийский теннисист Доминик Тим считает первую ракетку мира серба Новака Джоковича главным фаворитом на предстоящем US Open.

«У Новака будет дополнительный стимул показать свой лучший теннис в Нью-Йорке после прошлогодней неудачи. Его дисквалифицировали с того турнира, поэтому сейчас он будет зол вдвойне. К тому же он будет стремиться восстановить форму после двух тяжёлых поражений на Олимпийских играх в июле.

Мы говорим о турнире «Большого шлема», и у него такая невероятная возможность выиграть все четыре турнира за один календарный год. Я думаю, он не упустит её», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Напомним, в 2020-м в ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США Новак Джокович попал мячом в женщину-лайнсмена. После этого он попытался обсудить эпизод с супервайзерами, но в итоге был дисквалифицирован за агрессивное поведение.

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