Доминик Тим: Джокович не упустит свой шанс на US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим считает первую ракетку мира серба Новака Джоковича главным фаворитом на предстоящем US Open.

«У Новака будет дополнительный стимул показать свой лучший теннис в Нью-Йорке после прошлогодней неудачи. Его дисквалифицировали с того турнира, поэтому сейчас он будет зол вдвойне. К тому же он будет стремиться восстановить форму после двух тяжёлых поражений на Олимпийских играх в июле.



Мы говорим о турнире «Большого шлема», и у него такая невероятная возможность выиграть все четыре турнира за один календарный год. Я думаю, он не упустит её», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Напомним, в 2020-м в ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США Новак Джокович попал мячом в женщину-лайнсмена. После этого он попытался обсудить эпизод с супервайзерами, но в итоге был дисквалифицирован за агрессивное поведение.