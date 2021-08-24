Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выпустил собственный музыкальный альбом, в который вошли 10 инструментальных композиций. Об этом грек сообщил в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Стефаноса Циципаса.

«Это смесь мягкой и энергичной музыки, приятной для души. Чувствуешь себя именно там, где должен быть», — описал альбом Циципас.

Отметим, что на платформе Sound Cloud альбом теннисиста появился ещё месяц назад, 20 июля.

23-летний Циципас – победитель семи турниров ATP, в том числе Итогового чемпионата в 2019 году. В текущем сезоне Стефанос взял титул на турнире ATP-250 в Лионе (Франция) и «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Также вышел в финал «Ролан Гаррос», где уступил сербу Новаку Джоковичу.