Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выпустил собственный музыкальный альбом, в который вошли 10 инструментальных композиций. Об этом грек сообщил в своём «твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Стефаноса Циципаса.
«Это смесь мягкой и энергичной музыки, приятной для души. Чувствуешь себя именно там, где должен быть», — описал альбом Циципас.
Отметим, что на платформе Sound Cloud альбом теннисиста появился ещё месяц назад, 20 июля.
23-летний Циципас – победитель семи турниров ATP, в том числе Итогового чемпионата в 2019 году. В текущем сезоне Стефанос взял титул на турнире ATP-250 в Лионе (Франция) и «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Также вышел в финал «Ролан Гаррос», где уступил сербу Новаку Джоковичу.
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