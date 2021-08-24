Тим Хенмэн: Федерер – самый популярный игрок в истории тенниса

Известный британский теннисист Тим Хенмэн высказался о шансах серба Новака Джоковича обогнать по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.
«Вопрос о величайшем игроке стоит рассматривать с точки зрения двух аспектов: выбрать лучшего игрока в соответствии с цифрами – Джокович выиграет эту гонку. Федерер же самый популярный игрок в истории тенниса.
Надо отметить, что Джокович может выиграть 21 «Шлем» и больше, а вот Федерер и Надаль пока остановились на 20. Завоевание календарного «Шлема» выведет Новака на новый уровень. Тогда он точно будет лучшим теннисистом в истории.
То, что произошло на прошлогоднем US Open и на Олимпиаде, несомненно может помочь ему. Это позволит ему сфокусироваться. Я чувствую, что звёзды благоволят Джоковичу. Его будет очень сложно остановить в пятисетовом формате», — приводит слова Хенмэна Tennis Head.
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