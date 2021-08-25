Пэм Шрайвер выразила сомнение относительно участия Серены Уильямс в US Open – 2021

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высказалась об участии 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в грядущем US Open – 2021.
«Я много думала о Серене. И хотя семейные дела постоянно отвлекали меня от тенниса, я не могла понять и постоянно задавалась вопросом: «Где Серена?». Раньше она сама и её тренер выкладывали посты о её тренировках. Теперь меня немного смущает тишина после того, что произошло на Уимблдоне. Слишком тихо.
Возможно, они решили не афишировать это и принять решение в последний момент. Конечно, если ни у кого нет инсайдерской информации, то я беспокоюсь, что она физически не готова к US Open. За последние несколько лет она пережила несколько крупных взлётов и самых болезненных падений. Боюсь, что на этом US Open может не быть ещё одного гиганта тенниса, но посмотрим», — приводит слова Шрайвер ESPN.
US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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