Макинрой назвал игроков, которые могут помешать Джоковичу взять титул на US Open — 2021

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой назвал основных соперников серба Новака Джоковича на грядущем US Open – 2021.

«Как по мне, самая большая угроза для Джоковича – это, прежде всего, условия, такие, как жара. Он – тоже человек. Думаю, условия могут помешать ему даже больше, чем соперники.

Кроме того, конечно, нужно опасаться новой волны. У нас были мысли, что Медведев наконец-то сможет остановить Джоковича в Австралии, но тот преподал ему урок. Шаповалов великолепно выглядел в полуфинале Уимблдона, но в решающих моментах не справлялся. Похоже, это тенденция. Тим тоже был близок к победе над Новаком в Австралии, но не смог. Теперь он даже не играет.

Трудно сказать, кто из этих парней – Зверев, Циципас, Медведев – сможет помешать Джоковичу, но именно они приходят ко мне на ум, сейчас они находятся в лучшем состоянии из всех в туре. Сложно предугадать. Кто-то из этих трёх игроков. Для этого потребуются большие, большие усилия.

Ещё один важный аспект – это колоссальное давление на Джоковича. Одному Богу известно, через что все прошли за последние полтора года, эти разговоры о психическом здоровье неслучайны. То, что произошло с Джоковичем в прошлом году на Открытом чемпионате США, тоже сыграет определённую роль. Тот факт, что Новак не выиграл медаль на Олимпийских играх, будет ли он иметь значение? Думаю, да, но точно предугадать невозможно», — приводит слова Макинроя ESPN.

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