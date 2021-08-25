Евгений Донской вышел в полуфинал квалификации US Open

Российский теннисист Евгений Донской победил в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата США. В первом круге он обыграл представителя Индии Рамкумару Раманатану со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

Продолжительность встречи составила 2 час 34 минуты. За это время россиянин сделал 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету индуса 10 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.