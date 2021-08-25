Энди Маррей: по игре я сейчас на уровне топ-50, топ-60

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о поражении во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча с Фрэнсисом Тиафо завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу американца.

«Положительным моментом является то, что я хорошо двигался и хорошо подавал, но мой уровень то повышается, то понижается без какой-либо последовательности. В матчах бывают моменты, когда я играю хорошо, а потом совершаю ошибки. Я бы хотел, этого не делать.



По игре я на уровне топ-50, топ-60. Это расстраивает, потому что, если бы я не двигался отлично и не чувствовал себя хорошо физически, я бы меньше расстроился. Но когда я выигрываю низкий процент очков на второй подаче, это не имеет никакого отношения к физическим проблемам», — приводит слова Маррея АТР.