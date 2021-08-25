Энди Маррей: по игре я сейчас на уровне топ-50, топ-60

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о поражении во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча с Фрэнсисом Тиафо завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу американца.
«Положительным моментом является то, что я хорошо двигался и хорошо подавал, но мой уровень то повышается, то понижается без какой-либо последовательности. В матчах бывают моменты, когда я играю хорошо, а потом совершаю ошибки. Я бы хотел, этого не делать.
По игре я на уровне топ-50, топ-60. Это расстраивает, потому что, если бы я не двигался отлично и не чувствовал себя хорошо физически, я бы меньше расстроился. Но когда я выигрываю низкий процент очков на второй подаче, это не имеет никакого отношения к физическим проблемам», — приводит слова Маррея АТР.
- 25 августа 2021
-
09:19
-
03:46
-
03:31
-
00:57
-
00:16
- 24 августа 2021
-
22:41
-
21:13
-
20:42
-
20:06
-
19:18
-
18:34
-
18:08
-
13:05
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
10:53
-
03:59
-
02:05
-
01:37
-
00:55
-
00:25
-
00:03
- 23 августа 2021
-
22:47
-
22:16
-
22:00
-
19:48
-
18:41
-
18:36
-
16:34
-
14:21
-
13:50
-
13:14
-
12:28
-
12:01