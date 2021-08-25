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Пабло Карреньо-Буста: перед US Open важно сыграть как можно больше матчей

Пабло Карреньо-Буста: перед US Open важно сыграть как можно больше матчей
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Бронзовый призёр Олимпиады в Токио испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал выход в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Во втором круге он обыграл Квона Сона У из Южной Кореи со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

«Квон Сон У очень хорошо сыграл во втором и третьем сетах. Мне действительно приятно снова выступать на этих соревнованиях. Я счастлив, так как для меня важно начать свой первый матч с победы. Чувствую себя здесь очень комфортно, это хороший способ съездить в штаты перед Открытым чемпионатом США. Для меня очень важно сыграть как можно больше матчей», — приводит слова Карреньо-Бусты АТР.

30-летний Карреньо-Буста уже выигрывал турниры на глине на Майорке и в Гамбурге в этом сезоне. В следующем матче испанец встретится с Домиником Кёпфером из Германии.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
24 августа 2021, вторник. 22:10 МСК
Пабло Карреньо-Буста
12
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Квон Сон У
74
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Комментарии
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