Тим — о позиции Осаки о психологических проблемах: это воспринимается, как что-то странное

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением по поводу позиции Наоми Осаки о влиянии психического здоровья на карьеру теннисистов. Спортсмен считает, что японка права.
«Наоми права, психическому здоровью уделяют недостаточно внимания. Если ты выбываешь из-за небольшой травмы, к тебе никаких вопросов, но стоит столкнуться с психологическими проблемами, как это сразу воспринимается как что-то странное. Такого быть не должно», — цитирует австрийца DomiBucky в «твиттере».
Напомним, на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Цинциннати (США), журналист спросил у Осаки, как она сочетает свою неприязнь к общению с журналистами и необходимость освещения журналистами её интересов вне корта. Осака коротко ответила, расплакалась и на некоторое время покинула пресс-конференцию.
Ранее японская теннисистка Наоми Осака отказалась от общения со СМИ. Спортсменка обосновала это проблемами с психическим здоровьем. Также она хочет оградить себя от давления со стороны.
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