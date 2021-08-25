Тим Хенмэн назвал фаворитов Открытого чемпионата США

Известный британский теннисист Тим Хенмэн рассказал, кто по его мнению является фаворитом Открытого чемпионата США, стартующего 30 августа.



«Нет никаких сомнений в том, что Джокович является фаворитом в Нью-Йорке, но Зверев, Медведев, Циципас и Рублёв наступают на пятки. Выступление Зверева в полуфинале и финале на «Мастерсе» в Цинциннати было фантастическим по разным причинам. Вернуться в игру и сломить Циципаса — это было фантастическим моментом, а затем сыграть самый невероятный матч против Рублёва в финале. При счётом 6:2, 5:2 он допустил одну невынужденную ошибку с задней части корта за весь матч и подавал очень мощно. Это было крайне впечатляюще», — приводит слова Хенмэна Тennisuptodate.com.

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