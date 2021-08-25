Бенуа Пэр: в Уинстон-Сейлеме очень влажно, но я привык к этому

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал победу над соотечественником Жилем Симоном во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Пэра.

«Нелегко играть против Симона. Я так счастлив обыграть его сегодня, я провёл хороший матч благодаря уверенности, полученной на прошлой неделе в Цинциннати. Я действительно рад вернуться в Уинстон-Сейлем. Я вышел в финал в 2019 году, поэтому постараюсь сделать то же самое. Условия здесь очень суровые, очень влажно. Однако я пробыл в Америке один месяц, так что привык к этому», — приводит слова Пэра АТР.

За выход в четвертьфинал турнира Пэр поспорит с Эмилем Руусувуори из Финляндии, который обыграл пятого сеяного Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:2, 7:6.