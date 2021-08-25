Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенуа Пэр: в Уинстон-Сейлеме очень влажно, но я привык к этому

Бенуа Пэр: в Уинстон-Сейлеме очень влажно, но я привык к этому
Комментарии

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал победу над соотечественником Жилем Симоном во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Пэра.

«Нелегко играть против Симона. Я так счастлив обыграть его сегодня, я провёл хороший матч благодаря уверенности, полученной на прошлой неделе в Цинциннати. Я действительно рад вернуться в Уинстон-Сейлем. Я вышел в финал в 2019 году, поэтому постараюсь сделать то же самое. Условия здесь очень суровые, очень влажно. Однако я пробыл в Америке один месяц, так что привык к этому», — приводит слова Пэра АТР.

За выход в четвертьфинал турнира Пэр поспорит с Эмилем Руусувуори из Финляндии, который обыграл пятого сеяного Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:2, 7:6.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
24 августа 2021, вторник. 22:10 МСК
Бенуа Пэр
49
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Жиль Симон
103
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Новость по теме
Андрей Рублёв обыграл Пэра в трёх сетах и пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021