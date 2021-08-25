Тим Хенмэн оценил шансы Серены Уильямс на победу в Открытом чемпионате США

Известный британский теннисист и аналитик Тим Хенмэн поделился мнением о том, сможет ли американка Серена Уильямс побороться за титул победительницы Открытого чемпионата США.



«Большой вопрос вызывает её физическая форма. Как и в случае с Роджером Федерером, Серена не становится моложе. Так что, хотя в начале года у меня, вероятно, было такое убеждение, сейчас я думаю, что выиграть US Open ей не под силу. Когда вы смотрите на длинный список участниц, то видите других замечательных теннисисток. Уровень, качество, спортивные способности многих из них очень высоки, и я думаю, что сейчас женский теннис лучше, чем когда-либо. Серена всё ещё может бороться, если она в форме, но думаю ли я, что она сможет выиграть ещё один титул «Большого шлема» в одиночном разряде? Прямо сейчас мой ответ отрицательный.

Серена играет довольно долго и достаточно опытна, чтобы знать, что тренировка очень и очень важна. Вы можете тренироваться, тренироваться и выполнять всю эту работу столько, сколько захотите, но ничто не заменит турнирное время и соревнование в матчах. Так что было бы идеально, если бы она сыграла несколько матчей в преддверии турнира «Большого шлема», но это просто невозможно из-за травмы», — приводит слова Хенмэна Тennisuptodate.com.

Серена Уильямс вернётся на корт на Открытом чемпионате США. Американка не играет с тех пор, как получила травму на Уимблдоне.