Тим Хенмэн оценил шансы Серены Уильямс на победу в Открытом чемпионате США

Известный британский теннисист и аналитик Тим Хенмэн поделился мнением о том, сможет ли американка Серена Уильямс побороться за титул победительницы Открытого чемпионата США.
«Большой вопрос вызывает её физическая форма. Как и в случае с Роджером Федерером, Серена не становится моложе. Так что, хотя в начале года у меня, вероятно, было такое убеждение, сейчас я думаю, что выиграть US Open ей не под силу. Когда вы смотрите на длинный список участниц, то видите других замечательных теннисисток. Уровень, качество, спортивные способности многих из них очень высоки, и я думаю, что сейчас женский теннис лучше, чем когда-либо. Серена всё ещё может бороться, если она в форме, но думаю ли я, что она сможет выиграть ещё один титул «Большого шлема» в одиночном разряде? Прямо сейчас мой ответ отрицательный.
Серена играет довольно долго и достаточно опытна, чтобы знать, что тренировка очень и очень важна. Вы можете тренироваться, тренироваться и выполнять всю эту работу столько, сколько захотите, но ничто не заменит турнирное время и соревнование в матчах. Так что было бы идеально, если бы она сыграла несколько матчей в преддверии турнира «Большого шлема», но это просто невозможно из-за травмы», — приводит слова Хенмэна Тennisuptodate.com.
Серена Уильямс вернётся на корт на Открытом чемпионате США. Американка не играет с тех пор, как получила травму на Уимблдоне.
- 25 августа 2021
-
12:27
-
11:56
-
11:39
-
11:15
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:19
-
03:46
-
03:31
-
00:57
-
00:16
- 24 августа 2021
-
22:41
-
21:13
-
20:42
-
20:06
-
19:18
-
18:34
-
18:08
-
13:05
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
10:53
-
03:59
-
02:05
-
01:37
-
00:55
-
00:25
-
00:03
- 23 августа 2021
-
22:47
-
22:16
-
22:00
-
19:48