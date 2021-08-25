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Плишкова: перед US Open я очень уверена в своей игре

Плишкова: перед US Open я очень уверена в своей игре
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от предстоящего US Open. Спортсменка считает, что ей по силам выиграть турнир. Об этом она рассказала после окончания турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

«Я думаю, что лучший способ почувствовать себя лучше на корте — это просто проводить много матчей. Вы можете прекрасно себя чувствовать на тренировках, но выигрывать матчи — это нечто другое, и я рада, что нахожу способ войти в этот ритм к концу второй половины сезона.

Сейчас я очень уверена в своей игре. Конечно, мне нужно, может быть, два выходных. Не один, а именно два. Потом у меня останется ещё несколько дней до стартового матча на US Open.

Конечно, рада вернуться в Нью-Йорк. Сначала пойду на шопинг, а затем сфокусируюсь на теннисе», — цитирует Плишкову Tennis World USA.

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