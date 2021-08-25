Николя Маю прокомментировал обвинения Зверева в адрес Циципаса

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал обвинения Александра Зверева в сторону Стефаноса Циципаса. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати немецкий теннисист сказал, что во время туалетного перерыва грек получила подсказки по телефону от тренера.

«Нас сопровождает судья. Но когда игрок входит в кабинку туалета, дверь закрывается, он остается в одиночестве. Если мы идём в раздевалку, то с нами кто-то есть. Телефоном пользоваться запрещено.

Если Циципас ходил только переодеваться, он бы не стал брать с собой телефон, потому что знает, что за ним наблюдают. Стефанос мог использовать гаджет только в туалете или душе.

Для меня важнее вопрос о том, что туалетные перерывы сбивают ритм, занимают очень много времени. Я за то, чтобы эти паузы ограничили по времени», — приводит слова француза We Love Tennis.

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