Доминик Тим: моя цель — вернуться в тур на Открытом чемпионате Австралии

Австрийский теннисист Доминик Тим, страдающий от травмы запястья, поделился планами на будущее.
«Я хотел возобновить игру слишком быстро, я торопился. Я плачу за это высокую цену. До этого у меня никогда не было серьёзных травм в карьере. Это тяжело, но важно, чтобы я сейчас не торопился. В течение многих недель я не знал, как долго мне придётся восстанавливаться. Психологически с этим трудно жить. Теперь ситуация прояснилась, что позволяет мне рассматривать эту паузу спокойнее, с большей безмятежностью.
Я, конечно, разочарован тем, что не могу защитить свой титул на US Open, но у меня будут другие возможности сыграть снова. Что меня больше всего беспокоит, так это то, что я пропускаю Кубок Дэвиса дома (в Инсбруке) против Германии и Сербии, вероятно, это уникальная возможность в моей карьере.
Я буду носить бандаж в течение шести недель. И надеюсь, что смогу вернуться к тренировкам в начале ноября. Моя цель — возвращение на Открытый чемпионат Австралии, это вполне возможно, при условии, что мне не потребуется операция. Если избежать её не удастся, моё возвращение будет отложено примерно на два месяца», — приводит слова Тима L’Équipe.
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