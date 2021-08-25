Звонарёва снялась с матча второго круга турнира в Кливленде

Бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва снялась с матча второго круга турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде (США).
Звонарева во втором раунде должна была сыграть с седьмой сеяной турнира испанкой Сарой Соррибес-Тормо. После решения россиянки Соррибес-Тормо сыграет в четвертьфинале против победителя пары Бетани Маттек-Сэндс (США) — Чжан Шуай (Китай).
Напомним, в матче первого круга Звонарёва в двух сетах обыграла квалифаера, представительницу Норвегии Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Звонарёва 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
Призовой фонд турнира в Кливленде составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.
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