Грег Руседски: Энди Маррею больше нечего доказывать в теннисе

Канадский теннисист Грег Руседски прокомментировал состояние здоровья и перспективы в спорте британца Энди Маррея.
«Приятно видеть, что он снова выигрывает некоторые матчи, но проблема в том, что мы сравниваем его форму с 2016 годом, а это не тот игрок, которым он является сейчас. Это феноменально, что он сделал, чтобы выиграть турнир после операции на тазобедренном суставе в 2018 году, и то, что мы видели от него в Цинциннати на прошлой неделе, было обнадёживающим, но продолжать выигрывать крупные соревнования на уровне Master-1000 или US Open нереально.
У меня никогда не было такого успеха, как у Энди, с его двумя титулами на Уимблдоне, победой на Открытом чемпионате США, двумя золотыми олимпийскими медалями, Кубком Дэвиса… Список можно продолжать и продолжать. У него были невероятные достижения, но речь также идёт о том, чтобы найти что-то в жизни после тенниса. Роджер Федерер много раз говорил, что если он почувствует, что больше не может выигрывать крупные турниры, он не захочет играть. Я беспокоюсь о здоровье Энди. В моей карьере были травмы, и мне было трудно возвращаться. У него четверо детей, прекрасная жена, у него прекрасная жизнь, и ему больше нечего доказывать в нашем спорте. Энди получит ответ, оставаться ли в спорте, к концу этого года. Если он сможет быть здоровым с этого момента до «Мастерса» в Париже, он получит ответ на свой вопрос», — приводит слова Руседски Тennis Нead.
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