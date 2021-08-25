Касаткина: Кузнецовой кто-то налил шампунь в кроссовки. Какой-то детский прикол или месть?

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о взаимоотношениях спортсменок в туре.



«Были случаи, когда игроки себя вели неожиданно очень хорошо и благородно. И, конечно же, бывало, когда они вели себя абсолютно ужасно. Конкретных примеров не назову, потому что я их просто не запоминаю, но, конечно же, было несколько раз. Хотя помню один пример — и так как там имена не фигурируют, то я могу рассказать. Как раз на турнире в Монреале мы со Светой Кузнецовой шли вместе в раздевалку. Заходим, Света берёт свои кроссовки, а ей туда налили шампунь. Кто это мог сделать? Абсолютно какой-то детский прикол или месть. Я не знаю. Но это очень странно. Это был один из первых таких ярких моментов, и поскольку это был мой первый год в туре, то я это запомнила очень хорошо. Я тогда, конечно, очень удивилась — странно, вроде взрослые люди, занимаются серьёзным делом, профессиональные спортсмены, но что это вообще было? Шампунь в кроссовках — месть или прикол?», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».