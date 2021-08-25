Касаткина: не знаю, что в голове у Осаки. Я даже если не хочу, всё равно общаюсь с прессой

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о ситуации с Наоми Осакой, которая из-за нежелания общаться с прессой снималась с соревнований.
«Не знаю, как себя чувствует Наоми, что у неё в голове, какие она испытывает эмоции, поэтому я не могу вообще даже рассуждать на тему — правильно она сделала или нет. Если ей от этого стало легче, то, наверное, она всё сделала правильно. Могу сказать только про себя. Что даже когда я не хочу, я всё равно общаюсь с прессой. Я считаю, что это важно, потому что пресса и вообще все медиа — это единственный «коннекшн» между нами и болельщиками. И ещё важно, чтобы журналисты и все люди из медиапространства были профессионалами.
Потому что иногда действительно появляются такие экземпляры, которые задают вообще не профессиональные вопросы, не подготовившись к интервью. Задают действительно странные вопросы. Иногда неуважительно общаются с тобой, и тогда действительно думаешь: «Зачем я с тобой сейчас разговариваю? Что ты тут вообще делаешь?» Но в целом, если брать медиа как профессиональную сферу, то действительно я считаю, что это очень важно. Потому что, как я уже сказала, это «коннекшн» между спортсменами и болельщиками. А болельщики — это очень важно. Мы уже поняли, что без болельщиков на трибунах играть вообще не прикольно. Так что действительно интерес людей из медиа часто разогревает», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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