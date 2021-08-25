Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей рассказал о самой курьёзной ситуации в своей карьере

Маррей рассказал о самой курьёзной ситуации в своей карьере
Комментарии

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о самом курьёзном случае в его карьере. Он произошёл в Уинстон-Сейлеме. Теннисист должен был играть с Ником Кирьосом в первом круге турнира, но австралиец снялся с игры за 25 минут до её начала.

«Изначально я должен был играть с Кириосом, но у него была травма колена, поэтому Ник не собирался выходить на матч.

Я не знал, будет ли игра вообще. За 25 минут до её начала стало известно, что моим соперником будет американец Ноа Рубин, участник квалификации. Это было сложно.

В течение 45 минут ты готовишься к одному сопернику, а затем всё быстро меняется. Наверное, это самая курьёзная ситуация в моей карьере», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Энди Маррей обыграл Ноа Рубина в двух сетах (6:2, 6:0) и прошёл во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме, где уступил Фрэнсису Тиафо — 6:7 (4:7), 3:6.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 03:00 МСК
Ноа Рубин
306
США
Ноа Рубин
Н. Рубин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Энди Маррей
114
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021