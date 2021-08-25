Дарья Касаткина назвала причины, по которым отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему решила не выступать на Олимпиаде в Токио.



«Это было, конечно, очень сложное решение, но, посоветовавшись с моей командой, посмотрев, сколько я уже сыграла в этом году и сколько мне ещё предстоит играть — в принципе очень сложный и скомканный календарь, — мы приняли такое решение, что в этот раз для меня будет лучше пропустить Олимпиаду, учитывая, что она в Японии, и сейчас очень сложно ездить в силу того, что пандемия. Сейчас реально путешествовать очень сложно, плюс я не могла никого взять из своей команды. А для меня очень важно, чтобы кто-то был рядом, чтобы я могла даже по ходу турнира работать или над физической подготовкой, или над какими-то своими теннисными вещами. У меня такой возможности не было, и это тоже сыграло свою роль.

Но я не жалею о своём решении. Абсолютно. Потому что я сейчас себя хорошо чувствую, мне нужен был отдых после Уимблдона, чтобы на вторую часть сезона подзарядить батареи, как говорится, и в полной мере подойти готовой к американской серии и потом — к последующему остатку сезона», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.



Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».