Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина назвала причины, по которым отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Дарья Касаткина назвала причины, по которым отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему решила не выступать на Олимпиаде в Токио.

«Это было, конечно, очень сложное решение, но, посоветовавшись с моей командой, посмотрев, сколько я уже сыграла в этом году и сколько мне ещё предстоит играть — в принципе очень сложный и скомканный календарь, — мы приняли такое решение, что в этот раз для меня будет лучше пропустить Олимпиаду, учитывая, что она в Японии, и сейчас очень сложно ездить в силу того, что пандемия. Сейчас реально путешествовать очень сложно, плюс я не могла никого взять из своей команды. А для меня очень важно, чтобы кто-то был рядом, чтобы я могла даже по ходу турнира работать или над физической подготовкой, или над какими-то своими теннисными вещами. У меня такой возможности не было, и это тоже сыграло свою роль.

Но я не жалею о своём решении. Абсолютно. Потому что я сейчас себя хорошо чувствую, мне нужен был отдых после Уимблдона, чтобы на вторую часть сезона подзарядить батареи, как говорится, и в полной мере подойти готовой к американской серии и потом — к последующему остатку сезона», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

Новость по теме
Касаткина: Кузнецовой кто-то налил шампунь в кроссовки. Какой-то детский прикол или месть?
Новость по теме
Касаткина: не знаю, что в голове у Осаки. Я даже если не хочу, всё равно общаюсь с прессой
«Шампунь в кроссовках — месть или прикол?» Дарья Касаткина — об изнанке женского тура «Шампунь в кроссовках — месть или прикол?» Дарья Касаткина — об изнанке женского тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021