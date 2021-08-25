«Я вообще ни в чём не уверен». Патрик Муратоглу – о продолжении карьеры Серены Уильямс

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, ответил, продолжит ли его подопечная карьеру на фоне снятия с US Open – 2021. Отметим, что 26 сентября Серене исполнится 40 лет.
«Не знаю, пока мы не говорили об этом. Ранее мы обсуждали Открытый чемпионат США как последний турнир в этом сезоне. Сначала Серена должна переварить последнюю новость, а потом мы сядем и поговорим. Сегодня я вообще ни в чём не уверен.
Никто и представить себе не мог, что Серена и Федерер будут играть в теннис в 40 лет. Это новое веяние в теннисе – чемпионы играют дольше, в 35 лет благодаря своему беспроцентному профессионализму. Тем не менее теннис остаётся гонкой на время. Более того, теннис – очень требовательный вид спорта. Накапливается всё больше и больше травм, требуется больше времени, чтобы прийти после них в форму. Это сокращает время на участие в турнирах и усложняет ситуацию», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.
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