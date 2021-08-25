Россиянка Камилла Рахимова вышла во второй раунд квалификации US Open — 2021
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133-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова пробилась во второй раунд квалификационного этапа Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом поединке Рахимова (20) в трёх сетах обыграла представительницу Австралии Лизетт Кабреру со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы — 4 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале квалификации Рахимова сыграет с победительницей матча Юсью Арконада (США) – Джейми Форлис (Австралия).
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.
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