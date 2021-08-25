Анна Калинская разгромила Наталью Вихлянцеву на старте квалификации US Open — 2021
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137-я ракетка мира россиянка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификационного этапа Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом матче Калинская (22) одержала разгромную победу над соотечественницей Натальей Вихлянцевой. Встреча продлилась ровно 1 час и завершилась со счётом 6:0, 6:2. Калинская 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Вихлянцевой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) – Валентини Грамматикополу (Греция).
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.
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