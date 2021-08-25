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Валерия Савиных проиграла Кристине Плишковой на старте квалификации US Open — 2021

Валерия Савиных проиграла Кристине Плишковой на старте квалификации US Open — 2021
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192-я ракетка мира россиянка Валерия Савиных не сумела пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом матче Савиных в двух сетах уступила представительнице Чехии Кристине Плишковой (11) со счётом 2:6, 1:6. Встреча продлилась 54 минуты. Савиных 1 раз подала навылет и допустила 6 двойных ошибок. На счету Плишковой — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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