Кенин снялась с US Open из-за положительного теста на коронавирус

Пятая ракетка мира, София Кенин из США снялась с US Open из-за положительного теста на коронавирус.

Публикация доступна в «твиттере» Софьи Кенин.

«Пишу с ужасными новостями. Недавно я сдала положительный тест на коронавирус. К счастью, я вакцинирована, поэтому симптомы были довольно лёгкими. Однако у меня всё равно положительный результат, поэтому я не смогу принять участие в турнире на следующей неделе.

Я планирую поправиться в ближайшие несколько недель и подготовиться к хорошим выступлениям на осенних турнирах. Спасибо всем за поддержку. Успехов всем спортсменам», – написала Кенин в своём «твиттере».

Напомним, также с US Open снялись сёстры Уильямс.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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