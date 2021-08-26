Рублёв: кажется, что сейчас у меня ужасная форма

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о предстоящем дебюте на Кубке Лейвера. На турнире в Бостоне россиянин будет выступать за сборную Европы. Также спортсмен поделился мыслями о своей форме после турнира в Цинциннати.
«Это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, — отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь — разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно.
Говоря о форме. Мне, если честно, кажется, что у меня сейчас ужасная форма. По крайней мере, мне так искренне казалось до прошлой недели и финала в Цинциннати. Хотя сейчас начинаю думать, что, может быть, все не так плохо. Неделя подготовки к US Open — как раз хочу потренироваться, почиститься, что-то наработать», — приводит слова Рублёва ТАСС.
В состав сборной Европы также вошли Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Александр Зверев и Маттео Берреттини.
Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году он был отменён из-за коронавируса.
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