Рублёв: кажется, что сейчас у меня ужасная форма

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о предстоящем дебюте на Кубке Лейвера. На турнире в Бостоне россиянин будет выступать за сборную Европы. Также спортсмен поделился мыслями о своей форме после турнира в Цинциннати.

«Это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, — отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь — разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно.

Говоря о форме. Мне, если честно, кажется, что у меня сейчас ужасная форма. По крайней мере, мне так искренне казалось до прошлой недели и финала в Цинциннати. Хотя сейчас начинаю думать, что, может быть, все не так плохо. Неделя подготовки к US Open — как раз хочу потренироваться, почиститься, что-то наработать», — приводит слова Рублёва ТАСС.

В состав сборной Европы также вошли Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Александр Зверев и Маттео Берреттини.

Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году он был отменён из-за коронавируса.