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Алкарас Гарфия прокомментировал первый в карьере выход в 1/4 финала турнира ATP на харде

Алкарас Гарфия прокомментировал первый в карьере выход в 1/4 финала турнира ATP на харде
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18-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. Он обыграл Мартона Фучовича со счётом 6:3, 0:6, 6:2. Это будет первый четвертьфинал в карьере испанца не на грунте.

«Это был отличный матч и действительно тяжёлый. Во втором сете я проиграл абсолютно всё. Но немного исправил ситуацию на своей подаче, чтобы перевести игру в третий сет. У меня это получилось. Действительно рад этой победе. В этом матче я не чувствовал себя комфортно. Я начал бить так сильно, как только могу, чтобы попытаться сократить количество очков», — приводит слова Карлоса АТР.

За выход в полуфинал турнира Карлос Алкарас Гарфия поспорит с представителем США Маркосом Гироном.

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
26 августа 2021, четверг. 04:15 МСК
Карлос Алкарас Гарфия
54
Испания
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 2
         
Мартон Фучович
42
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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Теги Теннис ATP ATP •••

Источник: ATP Tour

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