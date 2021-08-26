Алкарас Гарфия прокомментировал первый в карьере выход в 1/4 финала турнира ATP на харде

18-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. Он обыграл Мартона Фучовича со счётом 6:3, 0:6, 6:2. Это будет первый четвертьфинал в карьере испанца не на грунте.

«Это был отличный матч и действительно тяжёлый. Во втором сете я проиграл абсолютно всё. Но немного исправил ситуацию на своей подаче, чтобы перевести игру в третий сет. У меня это получилось. Действительно рад этой победе. В этом матче я не чувствовал себя комфортно. Я начал бить так сильно, как только могу, чтобы попытаться сократить количество очков», — приводит слова Карлоса АТР.

За выход в полуфинал турнира Карлос Алкарас Гарфия поспорит с представителем США Маркосом Гироном.