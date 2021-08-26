Алкарас Гарфия прокомментировал первый в карьере выход в 1/4 финала турнира ATP на харде
Поделиться
18-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. Он обыграл Мартона Фучовича со счётом 6:3, 0:6, 6:2. Это будет первый четвертьфинал в карьере испанца не на грунте.
«Это был отличный матч и действительно тяжёлый. Во втором сете я проиграл абсолютно всё. Но немного исправил ситуацию на своей подаче, чтобы перевести игру в третий сет. У меня это получилось. Действительно рад этой победе. В этом матче я не чувствовал себя комфортно. Я начал бить так сильно, как только могу, чтобы попытаться сократить количество очков», — приводит слова Карлоса АТР.
За выход в полуфинал турнира Карлос Алкарас Гарфия поспорит с представителем США Маркосом Гироном.
Комментарии
- 26 августа 2021
-
15:15
-
14:36
-
14:02
-
12:50
-
12:32
-
11:39
-
10:57
-
09:52
-
00:54
-
00:38
- 25 августа 2021
-
23:52
-
23:20
-
22:39
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:28
-
20:44
-
19:32
-
18:29
-
17:51
-
17:29
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
14:52
-
14:36
-
12:40
-
12:37
-
12:27
-
11:56
-
11:39
-
11:15
Партнерский контент