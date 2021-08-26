Даниил Медведев: я уже достиг большего, чем когда-то мечтал

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, что должно произойти в ближайшие 10 лет, чтобы он мог назвать свою карьеру фантастической и ни о чём не жалеть.

«Честно говоря, мне довольно легко ответить на этот вопрос. У меня нет какой-то определённой цели. Конечно, я мог бы сказать, что хочу выиграть 30 турниров «Большого шлема» и 55 титулов «Мастерс», но это, вероятно, невозможно. Так что моя первая цель — просто сделать всё возможное — на корте и вне его. Хочу работать так усердно, как только могу, и стараться выигрывать каждый матч, когда я выхожу на корт. Я уже достиг большего, чем мечтал. Хочу достичь большего, потому что такова моя личность, моя природа. Но самое главное, что когда я однажды уберу ракетку, хочу иметь возможность сказать себе: «Я сделал всё, что мог, давайте посмотрим, чего я достиг». Тогда у меня не будет никаких сожалений», — приводит слова Медведева Spox.