Медведев: в футболе я был бы как Дзюба — понятия не имею, что делаю на поле, но забиваю

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, каким бы футболистом он был.
«Это сложный вопрос. Честно говоря, я бы, наверное, не преуспел на футбольном поприще. Просто, судя по моему росту, мне было бы довольно легко стать центральным защитником. Проблема в том, что, когда я играл, я на самом деле был очень плох в обороне. Не знаю, почему. Может быть, я был бы похож на Артёма Дзюбу. Он забил больше всех голов за всю историю сборной России, действительно особенный игрок. Люди, которые не разбираются в спорте, сказали бы, что он ничего не может сделать, но он просто продолжает забивать голы. Так что, может быть, я мог бы быть похожим на него. Понятия не имею, что я делаю на поле, но каким-то образом забиваю мяч в сетку», — приводит слова Медведева Spox.
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