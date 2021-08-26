Макинрой рассказал о шансах Осаки выиграть US Open

Бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Джон Макинрой высказался о шансах третьей ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки выиграть US Open.
«Думаю, что она лучшая в мире теннисистка на харде. Очевидно, что происходящее в этом сезоне ей не на пользу. Вопрос в том, сможет ли она это преодолеть, настроена ли она на это морально и физически, так как не так много играла — практически пропустила «Ролан Гаррос», не выступила на Уимблдоне, на домашней Олимпиаде зажгла огонь и потерпела поражение уже в третьем матче.
Чтобы добиться успеха, ей нужно обыграть равную по силе, как Мугурусу в Австралии. В Цинциннати ей было трудно. Она боролась изо всех сил, но была на себя не похожа. Ей стоит извлечь урок из этого поражения, сыграть следующий матч по-другому. И если получится переломить подобный матч, то у неё есть шанс выиграть US Open. Но также думаю, что есть ещё 10 девушек, которые тоже могут выиграть», — приводит слова Макинроя ESPN.
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