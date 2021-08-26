Барти сыграет со Звонарёвой, Павлюченкова — с Риске на старте US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США среди женщин. Лидер посева австралийка Эшли Барти начнёт выступление матчем с россиянкой Верой Звонарёвой. Вторая ракетка соревнований белоруска Арина Соболенко в стартовом поединке встретится с сербкой Ниной Стоянович.
Первой соперницей третьей ракетки мира японки Наоми Осаки стала чешка Мари Боузкова. Четвёртая сеяная Каролина Плишкова из Чехии в первом круге сразится с американкой Кэти Макнелли.
В основной сетке US Open сыграют ещё восемь представительниц России. В первом круге Анастасия Павлюченкова, получившая 14-й номер посева, встретится с американкой Элисон Риске, Дарья Касаткина (25) — с Цветаной Пиронковой из Болгарии, Вероника Кудерметова (29) — с румынкой Сораной Кырстей. Екатерина Александрова (32) встретится с итальянкой Сарой Эррани, Анастасия Потапова — с американкой Джессикой Пегулой (23). Соперницами Анны Блинковой, Людмилы Самсоновой и Варвары Грачёвой стали победительницы квалификации.
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