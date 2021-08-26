Медведев начнёт US Open матчем с Гаске, Циципас сыграет с Марреем

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Лидер посева серб Новак Джокович и пятая ракетка соревнований россиянин Андрей Рублёв в первом круге сыграют с победителями квалификации.

Второй сеяный россиянин Даниил Медведев стартует на US Open матчем с французом Ришаром Гаске. Первым соперником третьей ракетки турнира грека Стефаноса Циципаса станет британец Энди Маррей. Немец Александр Зверев, посеянный четвёртым, на старте соревнований сразится с американцем Сэмом Куэрри.

В основной сетке сыграют ещё два представителя России. 21-й сеяный Аслан Карацев в матче первого круга встретится с испанцем Хауме Мунаром. Первым соперником Карена Хачанова (25) стал теннисист из ЮАР Ллойд Джордж Харрис.